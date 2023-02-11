اتحاد الصناعات: الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تقدر بـ16 مليون طن

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن اسعار الحديد في مصر تخضع للعديد من العوامل التي تعمل على تحديد السعر وأهمها، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد الخام وتوفرها.

«حنفي»: تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر

وأشار «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن في الماضي كانت هناك تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر أهمهما أن الكثير من الخامات المستخدمة في صناعة الحديد مستوردة، وبالتالي ينطبق عليها كل ما ينطبق على باقي البضائع المستوردة.

تصدير الحديد متوقف على المسطحات

وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، أن تصدير الحديد متوقف على المسطحات نتيجة إنتاج المصانع لكميات قليلة من الحديد، وتقوم مصر بتصدير الحديد إلى العديد من الدول الأجنبية، كالدول الأوروبية وأمريكا، كما أن مصانع الحديد المصرية تعمل بطاقة تقدر مابين 50% إلى 60%، وتقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية بـ 16 مليون طن.

ونوه حنفي إلى أنه لا يمكن لأحد التوقع بما سيحدث بالنسبه لأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، حيث أن الأسعار تتوقف علي أكثر من عامل، كسعر صرف الدولار، وأيضا سعر الخامات المستخدمة في صناعة الحديد.