الطاقة الإنتاجية في المصانع الأمريكية ترتفع إلى 78%

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية بنسبة 0.9% عن الشهر السابق في مارس من عام 2022، وهو ما يزيد عن التوقعات بارتفاع 0.6% ولكنه تباطأ من أعلى مستوى في 4 أشهر في فبراير عند 1.2%، وفق تقرير الإنتاج الصناعي.

تسجيل معظم الصناعات مكاسب

وارتفع مؤشرا التصنيع الدائم وغير الدائم بنسبة 1.3% و0.4% على التوالي، بينما ارتفع ناتج الصناعات التحويلية الأخرى (النشر والتسجيل) بنسبة 0.2%، وباستثناء الزيادة الكبيرة في السيارات وقطع الغيار، زاد إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.4% في مارس، مع تسجيل معظم الصناعات مكاسب؛ وتم تسجيل انخفاض فقط في المنتجات المعدنية غير المعدنية والمعادن الأولية والأثاث والمنتجات ذات الصلة.

مصانع المنسوجات والمنتجات والورق والطباعة استثناء

وتم تسجيل الزيادات من قبل جميع صناعات السلع غير المعمرة باستثناء مصانع المنسوجات والمنتجات والورق والطباعة والدعم، وسجلت منتجات البلاستيك والمطاط أكبر ارتفاع (1.1%).

ارتفاع الطاقة الإنتاجية بالمصانع

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الطاقة الإنتاجية في المصانع إلى 78.7%، بحسب التقرير الأمريكي الصادر أمس الجمعة.

ويقيس الإنتاج الصناعي ناتج الشركات العاملة في قطاع التصنيع، وهو أهم قطاع ويمثل 78% من إجمالي الإنتاج، وأكبر قطاعات القطاع هي: الكيماويات (12% من إجمالي الإنتاج)، الطعام والشراب والتبغ (11%)؛ الآلات (6%)؛ منتجات معدنية مصنعة (6%)؛ الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية (6%)؛ والسيارات وقطع غيارها (6%).

ويتأثر الإنتاج الصناعي الأمريكي بالعديد من العوامل في مقدمتها التضخم، والذي جاءت بياناته الصادرة قبل أيام، كاشفةً أن معدله السنوي وصل أعلى مستوى منذ 40 عام تقريباً.