تدريب السيدات المعيلات على تصنيع السجاد اليدوي بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون لتدريب 20 سيدة من محافظة شمال سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي.

تدريب المرأة المعيلة في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة أنه يتم استخدام نول السجاد اليدوي واختيار التصاميم المستخدمة وكذلك كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق حيث يتم التدريب بمعرفة مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة.

وأوضحت أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ على التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي.

وأشارت «بلبع» إلى أن ذلك يساهم في إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسري ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادي.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظراً لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي ويأتي ذلك إيمانًا من الدولة، بالدور الإيجابي لتمكين المرأة ورفع مستواها الاقتصادي.