من الأمية للماجستير «عبدالله» تحدي الإعاقة بالعزيمة والإصرار

لم يستسلم للظروف التى حرمته من التعليم فى طفولته، انخرط فى تجارة الأخشاب، وظلت أفكاره رهينة لفكرة التعليم ونفض غبار الجهل، حارب بمفرده وتجاوز ما حرمته منه الظروف، بعد اتخاذه قراراً جريئاً بمحو أميته، حتى وصل بعزيمته وصبره إلى درجة الماجستير.

قبل أكثر من 15 عاماً، كسر «عبدالله مرسى»، ابن محافظة السويس، حاجز المألوف فى بيئته، بدأ مسيرته مع فصول محو الأمية وسرعان ما حقق فيها تقدماً ملحوظاً واجتاز مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى العام بنجاح تام، رغم استمراره فى عمله: «لحد سن 16 سنة تقريباً لا كنت بعرف أقرأ ولا أكتب، ما دخلتش المدرسة وأنا طفل عشان عندى إعاقة حركية فقررت أسرتى بقائى فى المنزل ظناً منهم أن الإعاقة الحركية تحولُ بينى وبين التعليم»، بحسب روايته لـ«الوطن».

«واجهت صعوبة شديدة فى البداية عشان أتعود على المدارس فى سن كبير، مفيش حد من أسرتى كان مهتم بالتعليم وتعبت عشان أحقق حلمى لوحدى لأنى كان نفسى أكمل تعليمى»، قالها «عبدالله» بلهجة السوايسة، لافتاً إلى أنه انطلق لمحو أميته فى شهر يوليو عام 2005 بأحد فصول محو الأمية القريبة من منزله، وحصل على شهادة محو الأمية خلال ثلاثة أشهر فقط، والتحق بعدها بالمراحل التعليمية المختلفة، وصولاً إلى بكالوريوس التجارة من جامعة السويس.

شغف الشاب الثلاثينى لم يتوقف عند الدراسة الجامعية، فقرر نيل درجة الماجستير فى إدارة الأعمال بعد حصوله على منحة من الكلية الملكية البريطانية بالقاهرة: «قدمت على المنحة، ولما اتقبلت قررت أكمل الدراسات العليا رغم صعوبة الخطوة»، وبدعم من بعض أصدقائه نال «عبدالله» درجة الماجستير الشهر الماضى ويستعد حالياً للحصول على درجة الدكتوراه فى نفس التخصص.