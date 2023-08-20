رئيس «مياه المنيا» يتفقد مجمع الورش المركزية بقرية العزيمة بسمالوط

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم، الأعمال بمجمع الورش المركزية للشركة بقرية 4 العزيمة غرب مركز سمالوط.

التصنيع الذاتي للأغطية الخرسانية

يضم المجمع عدة ورش ومنها ورشة التنفيذ الذاتي لتصنيع الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف محابس المياه والصرف الصحي والتي تغطى كل احتياجات الشركة وفروعها من الأغطية وأيضا جميع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة، كما تم أيضا زيارة مصنع إنتاج القوالب الخرسانية Mblock والمستخدمة في محطات المياه ومشروعات حياة كريمة، وقام السعيد بمتابعة خط الإنتاج لهذه القوالب الخرسانية مع التأكيد على عمل اختبارات دائمة والمحافظة على مستوى الإنتاج والارتقاء به، ويضم المجمع أيضا ورشة الكهرباء ولف المواتير وورشة الميكانيكا وصيانة الطلمبات وورشة اللحام ورشة معامل القدرة ورشة معايرة أجهزة القياس.

صيانة جميع المعدات

وأكد السعيد أن المجمع سيجري صيانة جميع المعدات الخاصة بالشركة من خلال العمالة المدربة والمؤهلة للقيام بالأعمال.

ثم انتقل السعيد لتفقد مأخذ محطة مياه أرض سلطان للتأكد من حسن سير وانتظام العمل به والتأكيد على أهمية أعمال الصيانة الدورية للمعدات والآلات.