810 متقدمين لاختبارات وظائف مركز العزيمة لعلاج الإدمان بجامعة سوهاج

أجرت جامعة سوهاج اليوم اختبارات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بمركز العزيمة لعلاج الإدمان التابع لجامعة سوهاج المحافظة، والتي تتم إتاحتها لعدد من المؤهلات الدراسية والحاصين على محو الأمية في عدد من التخصصات.

برتوكول تعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة الإدمان

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه جرى إنشاء مركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة بناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مجاناً وفي سرية تامة.

جامعة سوهاج توجه الشكر للتضامن

ووجه النعماني الشكر للتضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتعاون الدائم مع الجامعة في مختلف القضايا، لاسيما قضية حماية الشباب من مخاطر التعاطي والإدمان، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتحقيق الأهداف، مضيفاً ان المركز يقوم بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيره لهم.

إختبار 810 متقدمين

وأضاف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم المنسق العام للامتحانات أنه أجرى الامتحان إلكترونياً 810 مواطنين، لشغل وظائف أخصائي نفسي مقيم، أخصائي نظم ومعلومات، مشرف إداري، محاسب، مسئول شئون عاملين، تمريض مسئول مشتريات ومخازن، إلى جانب وظائف مدرب رياضي، شيف ومساعد شيف، موظف استقبال، افراد آمن وعامل زراعي، متقدم، وذلك على ثلاث فترات، وذلك بحضور الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات، وعدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي.