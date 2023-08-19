عادل حمودة: فيلم «العزيمة» أنقذ استديو مصر من الإفلاس في القرن الماضي  

قال الإعلامي عادل حمودة، إن مذكرات المخرج صلاح أبوسيف، سجلت ونشرها مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2018، وفي المذكرات يسرد المخرج الكبير ذكرياته حول فيلم «العزيمة» الذي أخرجه كمال سليم في عام 1939، والفيلم يؤسس لمدرسة الواقعية السينمائية في مصر، وتدور أحداثه في حارة لأول مرة.

فيلم «العزيمة» يتطرق لمشكلة البطالة

وأوضح «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الفيلم يعالج مشكلة البطالة وفساد واستهتار شباب الطبقة الثرية، وأنتج الفيلم استديو مصر بميزانية مالية محدودة، لكنه فوجئ بإقبال جماهيري عليه لم يشهده فيلم من أفلام الترفيه، وأنقذ الفيلم استديو مصر من الإفلاس.

حياة المصريين

وتابع حمودة: «علق صلاح أبو سيف على نجاح الفيلم قائلا: الناس تحب تشوف حياتها على شاشة السينما»، وفيما بعد برع صلاح أبو سيف في تقديم حياة المصريين على الشاشة في معظم أفلامه مثل: القاهرة 30، بداية ونهاية، لا وقت للحب، القضية 68، المواطن مصري، الزوجة الثانية، الوحش، الفتوة، وأخيرا فيلم البداية.