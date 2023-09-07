إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي «بني سويف - الفيوم»

أصيب 8 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف الفيوم

تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا، حيث جرى التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والفيوم بعدد 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد محمد أحمد، 32 سنة، مغاغة، مصاب جروح وكدمات، ومنتصر أحمد سيد، 26 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات، وأبانوب عماد لطيف، 30 سنة، مهندس جروح وكدمات، عمرو موسى عبد الفتاح، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع، هاني سيد عبد الفتاح سيد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وياسر أحمد جودة، 25 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، إسلام محمد صالح، 31 سنة، كسر بالساعد الأيمن مع جروح متفرقة بالجسم، وحمادة علاء عبد الفضيل، 19 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس وسحجات باليدين.