مصرع شخص وإصابة ابنته صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في الجيزة

لقي شخص مصرعه بينما أصيبت ابنته في حادث تصادم بكرداسة في الجيزة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول مسن 64 سنة متوفى، وإصابة ابنته 12 سنة بتجمع دموع بالبطن، أثناء سيرهما وعبورهما الطريق اتجاه ميدان لبنان أعلى المحور، اصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها شخص 50 سنة، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الابنة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات