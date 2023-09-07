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مصرع طفل سقط من سيارة أثناء لهوه بأبو النمرس في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
07:48 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

لقي طفل مصرعه إذ سقط من سيارة أثناء لهوه وتوفي في الحال بأبو النمرس بالجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة طفل دون وجود شبهة جنائية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه حضور شخص 44 سنة إلى ديوان القسم وقدم تقريرا طبيا بمصرع نجله 3 سنوات، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

سقط من سيارة

وبالانتقال تبين أثناء قيام أسرة الطفل بالتوجه لحفل زفاف بسيارة ربع وأثناء قيام الطفل المتوفى باللهو صحبة الأطفال سقط من صندوق السيارة وتوفي في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز