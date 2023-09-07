مصرع مسن صدمه أتوبيس أثناء عبوره الطريق في الجيزة

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بدائرة القسم بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

مصرع مسن صدمه أتوبيس

كلف العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية المقدم هاني عماد رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير مسن 60 سنة بالطريق اصطدم به أتوبيس مما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على الأتوبيس وقائده ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.