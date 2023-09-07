خالد جلال: تكريمي من الرئيس السيسي أسعدني.. «مفيش وسام أكبر من كده»

قال المخرج خالد جلال، إنّه سعيد للغاية بتكريم الرئيس السيسي له في منتدى شباب العالم، موضحًا:«أنا مٌمتن لهذا التكريم، فلم أكن من بين القائمة التي اختارتها إدارة المنتدى، لكن الإعلامية خلود زهران مقدمة الاحتفالية قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تكريم 3 أسماء جدد إضافة إلى القائمة التي جرى الإعلان عنها وكنت أنا أول هذه الأسماء الثلاثة».

مفيش وسام أكبر من كده

وأضاف «جلال»، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «مفيش وسام أكبر من كده، ومفيش تكريم حصل لي أكبر ولا أجمل من كده ولم أتأثر بشيء بمثل هذه الدرجة».

وأشار خالد جلال، إلى لا يزال يتذكر صوت الناس في المسرح، حيث كان به 4500 متفرج، وكان في ختام منتدى شباب العالم.

وتابع المخرج: «الناس شجعوني بحرارة، حتى وصلت أمام الرئيس على المسرح لم أستطع التعبير عن مدى السعادة التي كانت تغمرني، خشيت أن أظهر مبالغا في تعبيراتي، وأتذكر ما قاله الرئيس، فقد قال إن العرض جميل».

الرئيس السيسي مُحب للفنون

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُحب للفنون ويقدر دور الفن ويؤمن به ويشجع المبدعين، ممثلا على ذلك، بتكريم رئيس الجمهورية لنجوم فيلم الممر مثل أحمد عز ومحمد فراج، حيث قال للفنان محمد فراج إنه أجاد تجسيد الجندي المصري.