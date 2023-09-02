خالد جلال عن تكريمه بالمهرجان التجريبي: تتويج لسنوات من العمل المسرحي

أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتكريمه في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، موجها الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وإدارة المهرجان على هذا التقدير.

وقال خالد جلال إنَّ علاقته بمهرجان المسرح التجريبي بدأت منذ دورته الأولى مخرجًا ومنتجًا، وفائزًا بجائزة أحسن مخرج في إحدى دوراته، ومخرجًا لحفلات افتتاحه وختامه في العديد من دوراته.

وأكّد خالد جلال، أنَّ التكريم يعد تتويجا لسنوات من العمل المسرحي، في عرس فني وثقافي كبير، وسط عدد من الشخصيات العربية والإفريقية والدولية، الذين ساهموا بشكل فعال وبناء في مجالات العمل الإبداعي المسرحي.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يُشار إلى أنَّ فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري ويشارك فيه هذا العام 19 عرضًا محليًا ودوليًا وتُقدم العروض المسرحية للمهرجان على 11 مسرحا، وهي: «دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي».