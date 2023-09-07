خالد جلال: بدأت مشواري الفني من مسرح جامعة القاهرة

قال المخرج خالد جلال، إنّه بدأ مشواره الفني من مسرح الجامعة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتصور ذلك عندما التحق بالجامعة، فقد كانت اهتماماته أدبية في بداية حياته الجامعية.

حضر المسرحية حتى يرى يوسف شاهين

وأضاف «جلال»، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه عندما التحق بجامعة القاهرة، رشّح له زملاءه مسرحية في كلية الحقوق حتى يحضرها، وكان يشاهدها يوسف شاهين، لافتًا إلى أنه حضر المسرحية حتى يرى يوسف شاهين، وليس العرض.

مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في المسرحية

وتابع المخرج، أن هذه المسرحية كان يشارك فيها محمد هنيدي وخالد صالح وخالد الصاوي وعمرو عبدالجليل، وفي نهاية العرض، قال يوسف شاهين لعمرو عبدالجليل إنه سيكون بطل عمله الفني الجديد رغم أنه كان طالبا جامعيا، عندها سأل خالد جلال عن مسرح كلية التجارة، وعندما ذهب إلى هناك وجد بروفات لمسرحية يخرجها الفنان صلاح عبدالله وكاتبها نادر صلاح الدين الذي كان يخرج مسرح مصر، ويمثل فيها هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب وكانا طلاباً، وعمل معهما من المسرح الأول للجامعة حتى نهاية مرحلة تعليمه الجامعي، حيث أخرج في مسرح كلية التجارة وأخرج لمنتخب جامعة القاهرة، ومثّل في مسرح كلية التجارة ومنتخب جامعة القاهرة.