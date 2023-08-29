خالد جلال ينعى الناقدة رنا أبو العلا: مثال مشرف للشباب المجتهد

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الناقدة الشابة رنا أبو العلا، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام.

وقال جلال، إن الناقدة الشابة رنا أبو العلا، كانت مثالا مشرفا للشباب المجتهد المحب لعمله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

معلومات عن رنا أبو العلا

يشار إلى أن رنا أبو العلا تخرجت في قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وحصلت على دبلوم النقد الفني من المعهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدي الماجستير في نفس المعهد، وعملت في عدد من المجلات الفنية المتخصصة.