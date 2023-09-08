عاجل.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض صلاح الانتقال إلى الدوري السعودي

فشل نادي اتحاد جدة السعودي في إتمام صفقة ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد رفض إدارة الريدز التخلي عن خدمات الفرعون المصري، حتى غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي في منتصف ليل اليوم الجمعة.

ويوجد 7 أسباب رئيسية وراء فشل انتقال محمد صلاح وانضمامه للدوري السعودي خلال تلك الفترة بعد إغلاق ملف الصفقة لانتهاء فترة القيد في الدوري.

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