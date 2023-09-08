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جوتيريش: الأمم المتحدة تحاول إعادة اتفاق الحبوب إلى حيز التنفيذ

كتب:

أحمد شوقي
03:15 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة «تعمل جاهدة» في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

إنشاء نظام للضمان المتبادل

وأضاف «جوتيريش»، للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في جاكرتا: «نعتقد أنه من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «ضمان أن روسيا الاتحادية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود».

انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

وأرسل «جوتيريش»، الأسبوع الماضي، إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «مجموعة مقترحات محددة» استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.

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