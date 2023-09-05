أردوغان يناقش إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع جوتيريش الشهر الحالي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، وإنه سيناقشها مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، على هامش أعمال الجمعية العامة التي تعقد هذا الشهر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ونقلت قناة «تي.آر.تي» عن أردوغان، قوله للصحفيين، بعد محادثات في روسيا مع فلاديمير بوتين، إنّ المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية، موضحا أنّه يتضمن آلية مماثلة لنظام مدفوعات سويفت، وأنّ العمل يجري بشأن التأمين على السفن.

وتنعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر بنيويورك.