امتيازات حصلت عليها الملكة إليزابيث في ذكرى وفاتها.. صورتها على 35 عملة

عن عمر ناهز 96 عاما، كانت ودعت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة و16 دولة من دول الكومنولث، الحياة، حيث حكمت المملكة المتحدة لأطول فترة جلوس على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدة جدها الملكة فيكتوريا البلاد، واستمر حكمها منذ 6 فبراير 1952 حتى وفاتها في 8 سبتمبر 2022.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، امتيازات لم تُمنح إلا لـ الملكة إليزابيث الثانية، خلال ذكرى وفاتها الثانية، وفق موقع «ديلي ميل» البريطانية.

طباعة صورة إليزابيث الثانية على عملة 35 دولة

ربما كانت الامتيازات التي حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، فريدة من نوعها، فهي تمتعت بوضع صورتها على عملة 35 دولة حول العالم، والتي على إثرها حطمت الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس كأكثر شخصية وضعت صورتها على عملات حول العالم.

الاحتفال بعيد ميلادها مرتين في السنة

كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخص الوحيد في العالم التي حصلت على امتياز يجعلها تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام الواحد، إذ أنه يتم الاحتفال بعيد ميلادها الحقيقي بشكل خاص في 21 أبريل، ثم يحتفل بعيد ميلادها الملكي 2 يونيو بحفل Trooping the Colour، والذي يعد له ترتيبات خاصة من قبل المملكة.

ميراث إليزابيث الثانية من والدتها

كانت ورثت إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، بعض الأصول من ممتلكات والدتها الملكة الأم إليزابيث باوز ليون، والتي بلغت نحو 94 مليون دولار، والتي توفيت عام 2002.

وتضمنت ثروة الملكة الأم أعمالاً فنية لا تقدر بثمن بجانب المجوهرات والخيول، كما ورثت إليزابيث الثانية الكثير من ممتلكات زوجها الراحل الأمير فيليب، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار.

طوابع جدها الملك جورج الخامس

ومن الامتيازات التي حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية أيضا، هي امتلاك مجموعة طوابع تخص جدها الملك جورج الخامس والتي تُقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، وكذلك جواهر التاج مرتفعة القيمة، وبيانو من الذهب الخالص.

صلاحيات خاصة للملكة إليزابيث الثانية

كما أن هناك بعض الصلاحيات والامتيازات امتلكتها الملكة إليزابيث الثانية، فكانت تمتلك كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة بالأنهار والبحيرات في بريطانيا، كما كانت تمتلك أيضا كل الحيتان والدلافين الموجودة في المياه البريطانية.

لا تمتلك رخصة سيارة وجواز سفر

كانت الملكة إليزابيث الثانية لا تحتاج إلى إجازة قيادة سيارة، رغم أن إجازات السوق تصدر باسمها، كما كانت أيضا لا تحتاج الملكة إلى جواز سفر، رغم أن أفراد أسرتها الآخرين يحتاجون إلى هذه الوثيقة في تنقلاتهم، وفق موقع «Bbc».