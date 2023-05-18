الخزانة البريطانية: تكلفة جنازة الملكة إليزابيث 161.7 مليون جنيه استرليني

كشفت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، أن جنازة الملكة إليزابيث والأحداث ذات الصلة كلفت الحكومة 161.7 مليون جنيه استرليني، وفقاً لما أوردت صحيفة «ايفيننج ستاندارد» البريطانية قبل قليل.

تفاصيل عن جنازة الملكة البريطانية الأطول حكما

وبعد وفاة الملكة البريطانية الأطول حكمًا عن 96 عامًا، في 8 سبتمبر من العام الماضي، دخلت البلاد في 10 أيام حداد وطني، اختتمت بجنازتها الرسمية.

خلال ذلك الوقت، كان نعش إليزابيث يتواجد في كاتدرائية إدنبرة قبل نقله إلى لندن، حيث اصطف ما يقدر بنحو 250 ألف شخص لساعات بجوار نعشها في قاعة وستمنستر.

وشرع خليفتها، الملك تشارلز الثالث، في جولة في أربع دول بريطانية مع رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس.

وقال جون جلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، في بيان مكتوب إلى البرلمان: كانت أولويات الحكومة أن تجري هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في جميع الأوقات.

أكبر حدث شرطي في تاريخ الأمن البريطاني

وشكلت وزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة والأمن القومي، الجزء الأكبر من إجمالي التكاليف، التي وصلت إلى 73.7 مليون جنيه استرليني.

وبحسب شرطة العاصمة البريطانية، فإن الجنازة كانت أكبر حدث شرطي في تاريخها، حيث حضر كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ عن ثاني أكبر تكلفة من قبل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (57.4 مليون جنيه استرليني)، تليها الحكومة الاسكتلندية (18.8 مليون جنيه استرليني).

تكاليف مختلف الوزرات

أما بالنسبة لباقي التكاليف فكانت وزارة الدفاع التي وصلت إلى 2.9 مليون جنيه استرليني ووزارة النقل 2.6 مليون جنيه إسترليني، وحكومة ويلز 2.2 مليون جنيه استرليني، ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 2.1 مليون جنيه استرليني، ووزارة أيرلندا الشمالية 2.1 مليون جنيه استرليني.