10 أحداث عالمية عاصرها الملك تشارلز الثالث منذ تتويج الملكة إليزابيث

منذ ساعات قليلة، انتهت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا على بريطانيا، وذلك بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، وكان التنصيب مليئا بالحفلات وموسيقي الشارع والحفلات الموسيقية، وغيرها من مظاهر الاحتفال، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 أحداث عالمية عاصرها الملك تشارلز، بين حفل تتويج الملكة إليزابيث، قبل نحو 70 عاماً، حتى حفل تتويجه اليوم السبت.

انهيار الاتحاد السوفيتي

منذ ما يقرب من 32 عامًا، وقع حدث كبير غير وجه العالم، وتحديدا في يوم 25 ديسمبر عام 1991، حدث انهيار أحد القوى العظمى في العالم، وهو الاتحاد السوفيتي، وذلك حين استقال ميخائيل غورباتشوف، آخر الزعماء السوفييت من منصب رئيس الاتحاد السوفييتي.

هجمات 11 سبتمبر

هجمات 11 سبتمبر، هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في يوم 11 سبتمبر 2001، وجرت بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها 4 فرق تابعة لتنظيم القاعدة، تسببت هذه الأحداث في مقتل ما يقرب من 2977 شخصًا، فضلا عن 19 من إرهابيي تنظيم القاعدة المسؤولين عن خطف 4 طائرات، وكانت الهجمات من تخطيط وتدبير أسامة بن بلادن، زعيم القاعدة.

لأول مرة تنصيب سيدة رئيسة لوزراء بريطانيا

وخلال حكم الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا السابقة، كانت قد عينت 3 سيدات في منصب رئاسة الوزراء، منهن مارجريت تاتشر، التي شغلت رئاسة وزراء بريطانيا خلال الفترة من 1979 إلى 1990، وهي أول امرأة تولت المنصب ولقبت بـ«المرأة الحديدية»، وتعتبر فترة حكمها هي الأطول خلال القرن العشرين في البلاد كما تعد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.

تيريزا ماي، وهي ثاني امرأة تتولى الرئاسة، بعد مارجريت تاتشر، واستمرت فترة رئاستها حتى تاريخ 23 يوليو 2019، وأخيرا ليزا تراس، التي تعد آخر امرأة يتم تعيينها من قبل الملكة الراحلة اليزابيث.

انهيار سور برلين

سور برلين، الذي كان يقسم العاصمة الألمانية إلى نصفين، وقطّع أوصالها على مدى عقود، وقد انقسم العالم على أعتابه إلى أيدلوجيتين مختلفتين منذ إنشائه عام 1961 وحتى انهياره عام 1989، وبني السور لوقف النزيف الاقتصادي الذي عانته برلين، بسبب هجرة الناس منها إلى الجزء الغربي لألمانيا.

فوز منتخب إنجلترا بكأس العالم

في عام 1966، استضافت بريطانيا نهائي كأس العالم لكرة القدم،‏ وكان اللقاء الذي جمع بين المنتخبين الإنجليزي والألماني الغربي بتاريخ 30 يوليو عام 1966م، والذي حضرة نحو 98 ألف متفرج في أكبر محفل رياضي في تاريخ بريطانيا، حيث فاز بها المنتخب الإنجليزي على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في ملعب ويمبلي بمدينة لندن، وحصل المنتخب الإنجليزي على كأس العالم، لأول مرة وكانت الوحيدة.

الأب والابن في رئاسة أمريكا

«عائلة سياسية» مقولة تنطبق على إحدى الأسر الأمريكية، نجحت في توريث السياسية من الآباء إلى الأبناء، إذ حضر الرئيس الأمريكي الثالث والأربعون جورج دبليو بوش، والذي كان نجل الرئيس الأمريكي الحادي والأربعين جورج هربرت ووكر بوش، الذي تولى الرئاسة الأمريكية لولاية واحدة بين عامي 1989 و1993، وهذه المرة تبوأ بوش الابن سدة الحكم في البيت الأبيض لولايتين رئاسيتين بين عامي 2001 و2009.

تفشي وباء كورونا

في عام 2019، ظهر نوع جديد من الفيروسات، تسبب في تفشي مرض كان منشأه في الصين، وهو فيروس كورونا، ويُسمَّى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد 2019 «كوفيد 19»، وتسبب هذا المرض بحالة هلع للعالم أجمع، بعدما أضيب به الملايين من الناس، فضلا عن حالات الوفاة.

إطلاق أول قمر صناعي

«سبوتنك-1»، هو أول قمر اصطناعي ينطلق إلى الفضاء، والذي أطلقه الاتحاد السوفيتي إلى مدار الأرض المنخفض في 4 أكتوبر 1957، وذلك في إطار برنامج الفضاء السوفيتي، وظل القمر الاصطناعي يعمل ما يقرب من 3 أسابيع حتى نفدت بطارياته، بعدها استمر في المدار شهرين إذ سقط إلى الغلاف الجوي في 4 يناير 1958.

اختراع الهاتف المحمول

في عام 1947، بدأت شركة لوسنت تكنولوجيز التجارب في معملها بـ«نيو جرزي»، ولكنها لم تكن صاحبة أول خلوي محمول بل كان صاحب هذا الإنجاز هو الأمريكي مارتن كوبر الباحث في شركة موتورولا للاتصالات في شيكاغو، وأجري أول مكالمة به في 3 أبريل عام 1973.

كارثة تشيرنوبل

هي حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في يوم 26 أبريل من عام 1986، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم، حدثت عندما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار، كما ساهم عامل بنية المفاعل في الانفجار حيث أن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من الجرافيت.