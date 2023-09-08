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عاجل.. مفاجأة جديدة في 2024 بعد فشل انتقال صلاح لاتحاد جدة

كتب:

عمر القاضي
06:08 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

فشلت صفقة ضم نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، في ظل تمسك ليفربول بتواجد الفرعون المصري.

فشل الصفقة وفقًا للتقارير الصحفية قد يؤجلها إلى الصيف المقبل في ظل تمسك إدارة الدوري السعودي بضم محمد صلاح، والذي لن يأتي إلى قلعة ليفربول اتحاد جدة فقط بل هناك 4 أندية ستتواجد في الصراع على ضم صلاح.

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