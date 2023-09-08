«السنارية» قلعة إنتاج العسل.. قرية في المنيا تصدر لأوروبا والخليج

تقع قرية السنارية في مركز بني مزار شمال المنيا، وهي واحدة من القرى الرائدة في إنتاج عسل النحل بالصعيد، إذ تضم نحو 2500 «نحال»، يتعانون في أعمال الجني والتعبئة والتسويق، كما يمتلك أصحاب المناحل أسطولًا من السيارات تجوب أنحاء مصر لتوزيع المنتج.

إنتاج مجموعة متنوعة من العسل النحل

وقال خلف رمضان شلقامي، واحد من أقدم النحالين، إن قرية السنارية تتميز بمنتجات متنوعة بما في ذلك عسل زهور البرسيم والموالح والبردقوش والكراوية وحبة البركة وعسل الزعتر الجبلي والينسون وعسل السدر الجبلي الذي يتمتع بطعم رائع، ويتم تصدير كمية كبيرةإلى خارج مصر.

تصدير كميات كبيرة من العسل لدول الخليج

وقال أحمد عبد الباقي، صاحب منحل، إن القرية واحدة من أكبر القرى التي تعمل في مجال تربية النحل، حيث توارثنا هذه المهنة عن الأباء والأجداد، ويعمل فيها حوالي 2500 عامل ومربي، ويبلغ عدد الخلايا فيها حوالي 60 ألف خلية، وتنتج كمية تتراوح بين 2000 و3000 طن سنويًا، ويتم استهلاكه محليًا، وتصدر منه نسبة كبيرة إلي دول الخليج وخاصة السعودية والعراق والإمارات والكويت والأردن، وبعض دول الاتحاد الأوربي.

في السياق، قال سلامة شريف، صاحب منحل بالقرية، إنه يتم تجهيز النحل في شهر فبراير من كل عام، وأول قطفة تكون في شهر أبريل «قطفة الموالح»، ثم «البرسيم» قطفتين، ثم قطفة السمسم، والبرقودش، ومناحل القرية ذات جودة عالية.

وأضاف «شريف»: كما ننتج طرود النحل عن طريق تكاثر الخلايا، وتنتج القرية حوالي 12 ألف طرد نحل يُستخدم محليًا، وتتم تصدير كمية منها إلى الدول العربية.

أما ناصر إبراهيم أحمد، تاجر عسل نحل، إن تربية النحل تحتاج إلى خبرة كبيرة في التعامل مع النحل ومعرفة جيدة بسلوكه واحتياجاته، لذلك تقوم القرية بتوفير التدريب والتوجيه للمربين الجدد وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تربية النحل.