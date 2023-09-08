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الرئاسة: السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مع القادة على هامش «قمة العشرين»

كتب:

محمد أبو عمرة
09:03 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بدولة الهند.

وتضم قائمة اللقاءات المرتقبة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، منذ قليل، التشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الهند اليوم، للمشاركة في «القمة» بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهي القمة التي ستنعقد في مدينة نيودلهي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.