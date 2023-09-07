صور رائد الفضاء الإماراتي تزين شوارع الهند قبل استضافة قمة العشرين

حرصت الهند على وضع صور رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في العديد من شوارع العاصمة نيودلهي، عقب إتمامه أطول رحلة فضاء عربية، وذلك قبل أيام من عقد قمة العشرين في الهند، التي تستضيف أكبر 20 اقتصاد في العالم، لمناقشة المستجدات الاقتصادية والسياسية.

وبحسب صحيفة «البيان»، أصبح سلطان النيادي، أول رائد فضاء عربي، يكمل مهمته إلى الفضاء، ويعود إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري.

وتعقد قمة دول العشرين في يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، في نيودلهي بمشاركة الإمارات.

تعاون إماراتي هندي في قطاع الفضاء

وتتشارك الإمارات والهند في الاستثمار بالقطاع الفضائي، عبر عدة مشاريع، وخلال أسبوع واحد أرسلت الهند رحلتين إلى القمر والشمس لاكتشافهما.

فيما أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، أمس الأربعاء، أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي الدول.

السعودية الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة العربية المنضمة إلى مجموعة العشرين الاقتصادية، كما أن الهند التي تستضيف القمة هذا العام نجحت في تحقيق إنجازات جديدا بتحقيق هبوط على سطح القمر في الجزء الجنوبي منه، لتكون ثاني دولة في العالم تنجح في ذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية.