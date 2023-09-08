وزير الصحة يبحث مع مسؤولي «إيني» تجهيز مركز للحروق بمستشفى شبين القناطر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة «إيني» الإيطالية فيليبو أوبرتي، وعددا من ممثلي المؤسسة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون بين الطرفين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناقشة تفاصيل الاتفاقية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاتفاقية بين الوزارة وشركة «إيني» الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة الحروق بمستشفى السلام الدولي في محافظة بورسعيد للكبار والأطفال، بطاقة استيعابية 12 سريرا، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية من العاملين بالوحدة.

أشار «عبد الغفار» إلى مناقشة مقترح تجهيز مركز متكامل للحروق بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، بما يضمن تعزيز القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء مركز تدريب للكوادر الطبية في بورسعيد

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما جرى تنفيذه ضمن اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الطبية بمحافظة بورسعيد، ضمن شراكة طويلة الأجل مع شركة «إيني»، بما يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف «عبد الغفار» أن الوزير ثمن حرص الشركة على توطيد سبل التعاون مع الوزارة بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحي بمصر، لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.