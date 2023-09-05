وزارة الصحة: المؤتمر العالمي للسكان فرصة لعرض التجارب الدولية الناجحة

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة، إنه منذ انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنظار العالم كله موجهة للعاصمة الإدارية ويعتبر فرصة كبيرة لعرض التجارب الدولية الناجحة في ملف السكان والتنمية واستعراض الجهود والإنجازات التي تمت في ملف الصحة والسكان.

المؤتمر حدث لمعرفة العلاقة بين السكان والتنمية الإقتصادية

أضاف مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المؤتمر يوجد به حوالى 260 متحدث عرب وأجانب و65 جلسة حوارية، وقد استعرض المؤتمر كل ماهو جديد بملف السكان وكذلك العلاقة بين السكان والتنمية، لافتًا إلى أهم ما تحدث عنه الرئيس خلال المؤتمر هو: النمو الاقتصادي والسكاني وجهود الدولة لمواكبة الكثافة السكانية.

إنفاق الدولة على البنية الأساسية والتحتيه

تابع :«الدولة انفقت الكثير بالبنية الأساسية والتحتية وتحاول ان تواكب الكثافة السكانية، الهدف وراء المؤتمر عيش حياة كريمة ووجود تعليم جيد وصحة جيدة»، مشيراً إلى أن بعض الدول توجد بها تأكل بعدد السكان وفئة الشباب والإنتاج وتعتبر تلك فرصة لمصر لخروج مجموعة من الشباب للعمل للخارج وذلك سيتم بتحقيق أهداف المؤتمر وتحقيق حياة كريمة لهم .

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.