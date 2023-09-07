عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في عام 2019 محافظة بورسعيد أول محافظة تنعم بالتأمين الصحي الشامل، من خلال 9 مستشفيات وأكثر من 45 وحدة صحية، في ربوع أنحاء بورسعيد، مشيرًا إلى أنّها أول محافظة رقمية في مصر.

وأكد «الغضبان»، في تصريحات له عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ الخدمة الصحية تقدم لأهالي بورسعيد على أعلى مستوى، بفضل توافر جميع أنواع العلاجات، والتخصصات الطبية، مؤكدا أهمية الخدمات الصحية، لأنّها أكبر خدمة تمس المواطن ولا بد من الاهتمام الوفير بها.

محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر

وأضاف أن محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر، من أجل خلق حالة من الحوكمة لكل الأنظمة الموجودة، بدءًا من التأمين الصحي والمصالح الحكومية، وكل الخدمات المعنية للمواطن، مؤكدًا أنّ المحافظة تنعم بأكثر من 147 خدمة إلكترونية سواء من التموين، أو كارت الخدمات الموحد الذي تم تطبيقه في بورسعيد فقط حتى الآن، إضافة إلى خدمات الشهر العقاري، أو خدمات الزواج والطلاق، والمأذون الشرعي.

الحوكمة تقلل من الفساد

وأكد الغضبان أنّ المواطن يمكنه الحصول على خدمته من خلال هاتفه المحمول، مشيرًا إلى أنّ الحوكمة تقلل بنسبة كبيرة جدا من أعمال الفساد، وتقليل فرص تعامل المواطن مع الموظف، وسرعة قضاء حجاتهم في وقت أقصاه 24 ساعة.