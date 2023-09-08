انطلاق الجولة الأولى من دوري المجموعات في أسبوع شباب الجامعات اليوم

تستقبل جامعة حلوان، اليوم، وفود الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الاجري، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

أسبوع شباب الجامعات

وحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، منذ قليل، تتضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات اليوم، استكمال بناء البوابة والنادي الخلوي للحدث، فضلاً عن استقبال أعمال الجامعات بالمعرض العلمي، كما تبدأ الجولة الأولى من دوري المجموعات، الافتتاح الكشفي.

حفلات غنائية وعرض مسرحي

تتضمن فعاليات اليوم أيضًا في أسبوع شباب الجامعات، عقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، إضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز، وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال، وتنطلق مسابقة الكرنفال ويجري عقد عرض مسرحي غير المتخصص كلية الآداب، وتعقد مسابقة قرعة تنس الطاولة.

جدير بالذكر، أن فعاليات أسبوع شباب الجامعات تُعقد بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.