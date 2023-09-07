رئيس جامعة حلوان يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح «أسبوع شباب الجامعات»

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صالة الألعاب الرياضية لمتابعة التدريبات النهائية لبروفات عروض افتتاح «أسبوع شباب الجامعات»، بمشاركة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تجهيزات الإضاءة والصوتيات

ولفتت الجامعة في بيان صحفي اليوم إلى أن رئيس جامعة حلوان، تفقد تجهيزات الإضاءة والصوتيات، وتجهيزات استقبال الضيوف، ومراسم الاستقبال.

يشارك في العرض الافتتاحي 172 طالب وطالبة

وأوضحت جامعة حلوان، أن عروض الافتتاح تتم تحت إشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، وبمشاركة أساتذة كلية التربية الرياضية بنات وطلاب كليتي التربية الرياضية بنات وبنين، حيث يشارك في العرض الافتتاحي 172 طالب وطالبة، ويشارك في طابور الأعلام 53 طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولاً بالجمهورية الجديدة.

وفي نفس السياق جرى عقد اجتماع بين لجنة الافتتاح والشركة المسؤولة عن الإضاءة والإخراج.