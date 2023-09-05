رئيس جامعة سوهاج: تكريم المتميزين في أسبوع شباب الجامعات

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لقاء تحفيزيًا مع أعضاء البعثة والفرق الطلابية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

بذل الجهد لتمثيل الجامعة

وخلال اللقاء حث «النعماني» الطلاب على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة، مشيراً إلى سوف يتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها على مشاركة طلابها في كافة الملتقيات الخارجية.

فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، وتعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات، المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا لتوفير جميع الاحتياجات والامكانيات لمشاركة الجامعة في فعاليات هذا الأسبوع، والذي يعتبر واحدًا من أهم الملتقيات التي تجمع شباب الجامعات المصرية، ويهدف إلى تنمية ودعم انتماء الشباب لجامعاتهم وتعزيز التواصل مع طلاب الجامعات الأخرى.

وأضاف الدكتور محمد كمال خليل، رئيس البعثة، أن بعثة الجامعة المشاركة في هذا الأسبوع تتألف من 159 فردًا، بما في ذلك 111 طالبًا وطالبة، وسيشاركون في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز إبداعهم وابتكارهم.

وأشار صبري محمد إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن بعثة الجامعة تشمل 61 طالبًا و50 طالبة، وسيشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والعلمية، مما يسهم في تنوع وتنمية قدرات واهتمامات الطلاب والطالبات.

يذكر أن الفوج الأول الذي يضم فريق الجواله من البعثة سوف يغادر الجامعة غداً الاربعاء الموافق 6 سبتمبر للمشاركة في فاعليات الكرنفال الخاص بالجامعات وتجهيز ارض المعسكر، أما الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق المشاركة سوف يغادر يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري.