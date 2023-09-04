وزير الشباب ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ13

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم 13 بكلية التربية الرياضية بالهرم، وكان في استقبالهما الدكتور وليد عبدالرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم، وعدد من أساتذة الكلية.

إنجازات رياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية، وكذلك المعاهد العليا، للتنافس الشريف في عدد من الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية والجوالة.

وأشاد محافظ الجيزة بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات، مشيدا بحجم الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية في قطاع الرياضة، ودعم أنشطة الشباب، خاصة محافظة الجيزة، والتي شهدت افتتاح عدد من المنشآت الرياضية خلال الفترة الماضية، وانطلاق عديد من الفعاليات في إطار استثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.

3 مسارات للشعلة

يذكر أن الشعلة تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ والتي بدأت بجامعة أسيوط، ثم جامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.

وتستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر الجاري، والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع عدد من الانشطة الرياضية، إضافة إلى الأنشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة.