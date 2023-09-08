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وزير الخارجية السابق: دعوة مصر لقمة مجموعة العشرين تؤكد تأثيرها دوليا

كتب:

منى السعيد
09:34 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق

السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن دعوة الهند لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين، أفضل إثبات على مدى متانة العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، خاصة خلال العام الجاري، للمشاركة في مناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية، وتأكيد جديد على تأثير القاهرة الدولي.

«العرابي»: سياسة مصر الخارجية نشطة 

أضاف «العرابي» في تصريحات لـ«الوطن»: «لعل أبرز المحاور التي سيتم تناولها خلال قمة مجموعة العشرين هي التغيرات المناخية والتي يشهدها العالم، وكيفية تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال استبدال الطاقة المتجددة بالنظيفة أو الصديقة للبيئة».

وزير الخارجية السابق: مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف الدولية

وتابع وزير الخارجية السابق: «تعتبر سياسة مصر الخارجية نشطة، وتزداد مع لقاءات الرئيس السيسي مع الزعماء والقادة في المناسبات المختلفة، واستقبال الزعماء في مصر يعد خير دليل على مكانة على المستوى الإقليمي والعالم».

اختتم «العرابي» حديثه، بالقول: «السياسة الخارجية لمصر التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتمد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف مع محاولة تقريب وجهات النظر بدون التدخل في الشؤون الخارجية، وهو ما أدى إلى تعزيز العلاقات السياسية بين مصر وعدد كبير من الدول المتقدمة».

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بقلم منى السعيد