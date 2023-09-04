أستاذ دراسات دولية يكشف سبب غياب رئيس الصين عن قمة العشرين.. «سيناريوهان»

قال شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن هناك وجهتي نظر حول عدم حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين في الهند، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني سيمثل بلاده في القمة.

قمة «بريكس»

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القراءة الأولى تقول إن الرئيس الصيني، اجتمع مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في قمة «بريكس» قبل أيام، وليس هناك جديد يناقش بين البلدين، أما وجهة النظر الثانية، فهي أن الرئيس الصيني لا يريد اللقاء مع نظيره الأمريكي، لأنه لا توجد فائدة من اللقاءات التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين خلال قمة العشرين في نوفمبر الماضي.

خلافات حدودية بين البلدين

وتابع: «أنا أميل إلى أن الصين لديها رسائل سياسية تريد توجيهها للهند، وهناك خلافات تظهر بين البلدين على نحو مستمر، فالمواقف الهندية وإن كانت هادئة فإنها لا ترضي بكين، كما ظهرت خلافات حدودية بين البلدين».

وأوضح: «أرادت الصين إيصال رسالة مفادها أنها تنسق مع موسكو، وبخاصة أن الرئيس بوتين قال قبل يومين إنه سيلتقي نظيره الصيني خلال هذه الفترة».