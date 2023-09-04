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تحديات مرتقبة تنتظر قمة العشرين في اجتماعها المقبل.. أبرزها أزمة الحبوب

كتب:

محمد أيمن سالم
06:32 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

ترقب دولي في انتظار ما ستسفر عنه مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل 9 سبتمبر الجاري في مدينة نيودلهي الهندية، وسط تكهنات عالمية بغياب كل من الصين وروسيا، في ظل أزمات متلاحقة بينهما والغرب، ومن أبرز هذه الأزمات اتفاقية الحبوب والحرب في أوكرانيا.

تحديات مرتقبة  

وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قمة العشرين.. تحديات مرتقبة أمام العالم».

وذكر التقرير الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدور المتزايد لمجموعة بريكس والتوسع، الذي تتطلع إليه بضم أعضاء جدد يضفي مزيدا من الأهمية على قمة مجموعة العشرين ونتائجها المرجوة.

المستشار الألماني

وفي ظل الغياب الصيني الروسي، يبقى التحدي أكبر أمام المجموعة لإثبات نجاحها وكفاءتها، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز في تصريحات إذاعية، أنه لا يجب التقليل من القمة بسبب غياب روسيا والصين، مؤكدا أن القمة عليها التزامات كثيرة يتعين عليها الوفاء بها.

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بقلم محمد أيمن سالم