لذوي الهمم.. خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر وزارة الصحة خدمة الاستعلام عن كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، والتي تتيح مزايا عديدة لذوي الهمم وتتميز بكونها بطاقة إثبات الإعاقة من تحديد نوعها فهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، طبقًا للشروط المنصوص عليها من استخراج البطاقات.

وتستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 التي تعد طريق ذوي الهمم للحصول على الخدمات والمزايا المختلفة.

خطوات الاستعلام عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأوضح الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ل«الوطن» أن وزارة الصحة والسكان حددت عددًا من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن كشف طبي خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2026 كالتالي:

-الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- الضغط على كلمة دخول

- ظهور نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميا

خدمات تتيحها بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن نتيجة كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 تتيح عددا من الخدمات لمن يحصل على البطاقة من ذوي الهمم تتمثل في:

- الكشف المجاني في المستشفيات

- الجمع بين معاشين

- الدمج في المدارس

- الدمج في الجامعات والمعاهد

- التعيين نسبة 5% من عدد العاملين

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات

- الإعفاء من الضرائب

- الحصول على سكن حكومي مناسب

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه متاح خدمة حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

ويملأ المتقدم نموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.