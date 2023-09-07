رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة الصحة والسكان، كل ما يتعلق بحجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023، كاشفة عن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، لكل مواطن معني بالاستفادة من هذه الخدمة، وذلك في إطار تسهيل مهمة الحصول على خدمة كارت الخدمات الطبية المتخصصة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، الذي أعلن من قبل وزارة الصحة والسكان.

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بخطوات ورابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ، وهي:

- الدخول على رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من هنــــــــا .

- إدخال البيانات المطلوبة، وهي «الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، ونوع الوظيفة».

- الضغط على حفظ البيانات.

- وصول رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت التضامن الاجتماعي أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.