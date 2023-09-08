موعد الشتاء 2023 في مصر.. «هنلبس هدوم ثقيلة امتى»؟

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الصيف، إذ ينتظر محبو الشتاء مرور تلك الأيام المتبقية حتى يأتي فصل الخريف، الذي يعد مرحلة انتقالية من الصيف للشتاء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وبحلول النصف الثاني من فصل الخريف، يبدأ الطقس في التحول لسمات البرودة.

موعد الشتاء 2023 في مصر

وعن موعد الشتاء 2023 في مصر، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي 21 ديسمبر، لتبدأ الأجواء الشتوية في الظهور التدريجي بدءًا من هذا الموعد، الأمر الذي يجعل المواطنين يرتدون الملابس الشتوية الثقيلة لاستقبال تلك الأجواء الباردة.

موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف

وعن موعد انتهاء فصل الصيف، أوضحت «غانم» في حديثها لـ«الوطن»، أن فصل الصيف ينتهي رسميًا 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف رسميا بعد انتهاء فصل الصيف، وبالنسبة لحالة الطقس في الخريف، فدائما ما يتسم هذا الفصل في النصف الأول بسمات الصيف، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتى الوصول إلى النصف الثاني من الفصل، ليبدأ في التأثر بسمات الشتاء.