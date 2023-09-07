حالة الطقس اليوم الخميس 7-9-2023.. ذروة الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، موضحة استمرار الموجة الحارة وتكون ذروتها اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، وحار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وفق بيان الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على كل مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- العظمى القاهرة 39 المحسوسة 37.

- العظمى العاصمة الإدارية 38 المحسوسة 37.

- العظمى بنها 34 المحسوسة 37.

- العظمى دمنهور 34 المحسوسة 37.

- العظمى وادي النطرون 35 المحسوسة 38.

- العظمى كفر الشيخ 34 المحسوسة 37

- العظمى المنصورة 34 المحسوسة 37

- العظمى الزقازيق 35 المحسوسة 38

- العظمى شبين الكوم 34 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 34 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 33 المحسوسة 36

- العظمى بورسعيد 33 المحسوسة 36

- العظمى الإسماعيلية 36 المحسوسة 38

- العظمى السويس 36 المحسوسة 38

- العظمى العريش 33 المحسوسة 36

- العظمى رفح 32 المحسوسة 35

- العظمى رأس سدر 35 المحسوسة 38

- العظمى نخل 34 المحسوسة 36

- العظمى كاترين 34 المحسوسة 36

- العظمى الطور 35 المحسوسة 38

- العظمى طابا 35 المحسوسة 37

- العظمى شرم الشيخ 40 المحسوسة 43

- العظمى الإسكندرية 32 المحسوسة 35

- العظمى العلمين الجديدة 31 المحسوسة 34

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 31المحسوسة 34

- العظمى سيوة 37 المحسوسة 39

- العظمى رأس غارب 40 المحسوسة 43

- العظمى الغردقة 41 المحسوسة 44

- العظمى سفاجا 40 المحسوسة 43

- العظمى مرسى علم 40 المحسوسة 43

- العظمى شلاتين 40المحسوسة 43

- العظمى حلايب 36 المحسوسة 39

- العظمى أبو رماد 36 المحسوسة 39

- العظمى رأس حدربة 37 المحسوسة 40

- العظمى الفيوم 36 المحسوسة 38

- العظمى بني سويف 37 المحسوسة 39

- العظمى المنيا 37 المحسوسة 39

- العظمى أسيوط 38 المحسوسة 40

- العظمى سوهاج 39 المحسوسة 40

- العظمى قنا 43 المحسوسة 44

- العظمى الأقصر 43 المحسوسة 44

- العظمى أسوان 44 المحسوسة 45

- العظمى الوادي الجديد 41 المحسوسة 42

- العظمى أبو سمبل 44 المحسوسة 45.