تفاصيل حالة الطقس غدا.. احذر ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

ويسود غدًا طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، وفق بيان الأرصاد الصادر عن الهيئة منذ قليل.

حالة الطقس غدًا

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يشهد طقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: 38 - 26.

- العاصمة الإدارية: 38- 27.

- بنها: 39 - 27.

- دمنهور: 38 -26.

- وادي النطرون: 39- 27.

- كفر الشيخ 38 - 26.

- المنصورة 38 - 26.

- الزقازيق 38 - 26.

- شبين الكوم 38 - 26

- طنطا 38 - 26.

- دمياط 39 - 2738

- بورسعيد 38 - 27

- الإسماعيلية 40- 27

- السويس 40- 26

- العريش 36 - 26

- رفح 36 - 25

- رأس سدر 39- 27

- نخل 36- 19

- كاترين 32 - 18

- الطور 40 - 27

- طابا 36 - 26

- شرم الشيخ 43- 31

- الإسكندرية 33 - 27

- العلمين الجديدة 32 - 26

- مطروح 32 - 25

- السلوم 33 - 25

- سيوة 37 - 24

- رأس غارب 42 - 30

- الغردقة 43 - 30

- سفاجا 42 - 29

- مرسى علم 43 - 30

- شلاتين 41 - 30

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 40 - 30

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 39 - 25

- بني سويف 39 - 25

- المنيا 41 - 24

- أسيوط 42 - 24

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 45 - 28

- أسوان 46 - 29

- الوادي الجديد 45 - 25

- أبوسمبل 45 - 28.