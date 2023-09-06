حالة الطقس غدا.. ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 37 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، وسط توقعات بأن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس يكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

رياح نشطة على السواحل الشمالية

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، ذكرت هيئة الأرصاد، فإنّها تتمثل في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس، كما يلي.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 36 والصغرى 26 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 42 والصغرى 31 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 30 درجة.