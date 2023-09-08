رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاة الفنان التونسي لسعد المحواشي بعد أزمة صحية مفاجئة

كتب:

هبة أمين
11:18 ص | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الفنان التونسي لسعد المحواشي

الفنان التونسي لسعد المحواشي

توفى الفنان التونسي لسعد المحواشي إثر أزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله لأحد المستشفيات بمنطقة الجيزة، لكنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه ومحبيه، الذين حرصوا على رثائه بكلمات مؤثرة على صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفاة التونسي لسعد المحواشي

تأتي وفاة الفنان التونسي لسعد المحواشي، بعد مشاركته بيوم واحد في عرض مسرحي اسمه مايرواش، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي عرض على مسرح الجمهورية بمنطقة وسط البلد، وأصيب بأزمة مفاجئة أودت بحياته على الفور.

أزمة صحية مفاجئة

ويعد الفنان لسعد المحواشي، واحدًا من أشهر نجوم العرائس في تونس، وييلقبه محبوه وأصدقاؤه بملك فن العرائس، لموهبته وإبداعه في هذا المجال بالتحديد.

اقرأ المزيد:

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30

حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

الفنانة نورهان تقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

APNEA عن فقدان البشر للحب في عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

«تشارلي» يفتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدار الأوبرا غدا
بقلم هبة أمين