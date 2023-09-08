وفاة الفنان التونسي لسعد المحواشي بعد أزمة صحية مفاجئة

توفى الفنان التونسي لسعد المحواشي إثر أزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله لأحد المستشفيات بمنطقة الجيزة، لكنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه ومحبيه، الذين حرصوا على رثائه بكلمات مؤثرة على صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفاة التونسي لسعد المحواشي

تأتي وفاة الفنان التونسي لسعد المحواشي، بعد مشاركته بيوم واحد في عرض مسرحي اسمه مايرواش، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي عرض على مسرح الجمهورية بمنطقة وسط البلد، وأصيب بأزمة مفاجئة أودت بحياته على الفور.

أزمة صحية مفاجئة

ويعد الفنان لسعد المحواشي، واحدًا من أشهر نجوم العرائس في تونس، وييلقبه محبوه وأصدقاؤه بملك فن العرائس، لموهبته وإبداعه في هذا المجال بالتحديد.