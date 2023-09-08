حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

يختتم مساء اليوم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، فعالياته التي انطلقت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، ويشهد حفل الختام الليلة، حضورًا مميزًا للفنان القدير محمود حميدة، ويقدم عرضًا فنيًا مميزًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، من تقديم الفنانة نورهان.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الـ30 مساء اليوم الجمعة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، والتي تقوم بدورها بتسليم الفائزين الجوائز المقررة لهم.

ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وحضر حفل افتتاح الدورة الثلاثين للمهرجان الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، عدد من النجوم وعشاق المسرح من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، كما شهد الحفل تكريم عدد من رموز المسرح من مختلف الدول تقديرًا لمشوارهم، من بينهم المخرج خالد جلال.

الفنان الإماراتي سعيد سالم

وقال الفنان الإماراتي سعيد سالم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه شاهد على انطلاق مهرجان المسرح التجريبي منذ دورته الأولى، معربًا عن سعادته بالتطور الذي يشهده هذا المهرجان الدولي على مدار أكثر من 30 عامًا، وتأكيده أنه بسبب دراسته للهندسة بمصر، تحول عشقه إلى الفن واختياره كمجال للعمل به.