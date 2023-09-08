«المواصفات والجودة» تشارك في معرض تكنولوجيا المياه والصرف الصحي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مشاركتها في معرض مصر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات، الذي سيعقد في مركز مصر الدولي للمؤتمرات، بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل.

مشاركة 40 شركة ألمانية في المعرض

يشارك في المعرض 40 شركة ألمانية تتبع الاتحادات الألمانية، في ظل الدعم المقدم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ، للشركات التي تعمل في قطاع المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات مع شركاء مصريين.

المعرض فرصة للشركات

ويعد المعرض فرصة كبيرة للشركات المتخصصة فى هذا المجال للتعرف على أحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات والتعاون مع الشركات الألمانية والعالمية المشاركة فيه، وفتح فرص للاستثمار في هذا المجال.