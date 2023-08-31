هيئة المواصفات والجودة تشارك في معرض «Metal - Steel» بحضور 400 شركة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن مشاركتها في معرض Metal - Steel، والذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة في مجالات الأسلاك والكابلات والأنابيب والمواسير.

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في بيان لها، أنها ستستقبل كافة الاستفسارات والرد عليها من خلال الجناح الخاص بهم في قاعة 3 B45، وأشارت إلى أنه لأول مرة في الشرق الأوسط، أضخم المعارض الألمانية Tube - Wire في مصر.

400 شركة متخصصة من 19 دولة أجنبية

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المعرض يُعد حدث استثنائي يضم أكثر من عدد 400 شركة متخصصة في مجالات الأسلاك والكابلات والأنابيب والمواسير من أكتر من عدد 19 دولة أجنبية مشاركة.

المعرض يقام في الفترة من 2 إلى 4 من سبتمبر

ومن المنتظر أن يُقام المعرض في الفترة من 2 إلى 4 من شهر سبتمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير «قاعة 3 و 4».