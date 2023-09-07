افتتاح معرض «أهلًا مدارس» في أسيوط بتخفيضات تصل 20%

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نائبه المهندس عمرو عبد العال، لافتتاح معرض مستلزمات المدارس بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية برئاسة المحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، والشركة المصرية لتجارة الجملة، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

مواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

تخفيضات 20% لمستلزمات المدارس

عقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض الذي يضم الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس، وحلوى المولد النبوي الشريف، وبعض السلع الغذائية المتنوعة كـ«الأرز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الالبان» فضلاً عن «الملابس والأحذية، الأدوات المدرسية، الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية» بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20٪.

توفير احتياجات المواطنين

واستمع نائب المحافظ لبعض المشاركين في المعرض، مقدماً الشكر والتقدير لهم ولأعضاء الغرفة التجارية لمشاركتهم الإيجابية في محاربة جشع بعض التجار، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يولي اهتماما بهذا القطاع، ووجه بتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم مزيد من المعارض، وفتح المنافذ بمختلف المراكز والأحياء والقرى.