هيئة المواصفات والجودة تشارك في مؤتمر «تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها»

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، في المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها بالتعاون مع جامعة بورسعيد وجمعية تكنولوجيا المياه والذي نظمه المركز القومي للبحوث على مدار يومي 28-29 أغسطس.

أهمية دور تقنية الأغشية

وأوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنَّ دور تقنية الأغشية في المجالات ذات الأولوية الأعلى يدخل في التطبيقات الصناعية، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه والتي تسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكّداً فتح قنوات جديدة لربط الدراسة الأكاديمية مع الصناعة في هذا المجال، واستكشاف روابط جديدة بين أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأغشية وزيادة تطبيقاتها، وإنشاء صناعة احتكاك الأغشية في مصر.

وأضاف أنَّ الدور الذى تقوم به الهيئة نحو الاستدامة والتحول الأخضر ولتطبيق أهداف التنمية المستدامة المقدمة من الأمم المتحدة والمتبنية لمبدأ خفض الانبعاثات من خلال الحفاظ على التنمية والبيئة معاً ومن خلال الاستخدام الرشيد للموارد، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

دور وحدة الأداء البيئي

واستعرضت المهندسة إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خلال المؤتمر باستعراض دور وحدة الأداء البيئي، التي تم انشاؤها بالهيئة للربط بين الصناعة والبيئة معا ومنح الشركات أحد المؤشرات البيئية من علامات وشهادات وبطاقات وما تمّ كنموذج في مجال الدهانات وأيضا تم إيضاح الربط بين المواصفات القياسية المصرية وأهداف التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال في مجال المياه تمّ إصدار 583 مواصفة قياسية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص مياه نظيفة (إدارة المياه والتي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات من شبكات مياه الصرف الصحي) تشمل المواصفات الصادرة عن الهيئة عدة مجالات منها إعادة تدوير المياه، مياه الصرف المعالج، ترشيد وكفاءة استهلاك المياه، مضخات المياه، أنظمة نقل المياه، كيماويات معالجة المياه، جودة ونوعية المياه وغيرها من المواصفات.