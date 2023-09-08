ساعات قليلة ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عند الساعة السابعة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار المقرر إقامتها في يناير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وفي السطور التالية، نعرض أبرز القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ومن أبرز القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، شبكة قنوات بي إن سبورتس، فضلا عن البث الأرضي المجاني لقناة تايم سبورتس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، من خلال ضبط التليفزيون، على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، أو تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV، في حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED.

تردد بي إن سبورت

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

ويعتبر اللقاء «تحصيل حاصل»، إذ ضمن منتخب مصر التأهل قبل مواجهة إثيوبيا، حيث يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط، وفقد فرص المنافسة على التأهل.