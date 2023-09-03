مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق يحكي ذكرياته مع الراحل محمود الجوهري

روى فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، تفاصيل مشاركته والراحل محمود الجوهري في حرب السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنّ الكاتبن الجوهري، وكان مقدمًا في سلاح الإشارة بالحرب.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»: «كنت نقيب في القوات الخاصة وأنا من مصابي العمليات في حرب 73، كما أنني شاركت في حرب الاستنزاف».

علاقة صداقة وصفات مشتركة

وأوضح أنه كانت تجمعه بالكابتن الراحل الجوهري علاقة صداقة وكانت بينهم صفات مشتركة، مشيرًا إلى أنّ الجوهري كان عاشقًا لعمله.

وتابع: «قبل ما يتوفى بأسبوعين اتصل بيا وقالي أنا اتكلمت مع سمو الأمير علي بن الحسين وحضرتك هتيجي معانا، أنا همسك مدير الفني للاتحاد وأنت المدير الفني لحراس المرمى بالاتحاد، وفي هذا الوقت كنت مع الكابتن هاني رمزي في المنتخب الأوليمبي واتفقنا هخلص الأوليمبي وهروح الأردن».

وأكد: «كل الناس عارفة إنجازات الكابتن الجوهري كلاعب ومدرب، كان إنسانًا وطنيًا وفى حرب 73 أبلي بلاء حسنًا، وعلى المستوى الرياضي في إحدى المرات كنا في المعسكر ولقيته صاحي بدري بقوله أنت لازم تريح يا كابتن، فقالي يا عم فكري أريح إزاي وفيه 100 ألف مصري منتظرين يفرحوا».