أسعار الخضروات اليوم في الأسواق.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار الخضروات، اليوم، في مختلف الأسواق والمحلات استقرارًا، والتي تختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس «سعر بيع للمستهلك» كالتالي:

سعر كيلو الطماطم: 11 جنيها.

سعر كيلو البطاطس: 12 جنيها.

سعر كيلو الليمون البلدي: 22 جنيها.

سعر كيلو البامية: 31 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: 11 جنيها.

سعر كيلو ليمون أضاليا: 12 جنيها.

سعر كيلو الليفت: 5 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

سعر الكرنب «الواحدة»: 17 جنيها.

سعر كيلو القلقاس: 14 جنيها.

سعر القرنبيط «الواحدة»: 14 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي: 15 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 15 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 23 جنيها.

سعر كيلو السبانخ: 11 جنيها.

سعر كيلو الخيار الصوب: 12 جنيها.

سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيها.

سعر كيلو الجزر الأصفر: 11 جنيها.

سعر كيلو البطاطا: 7 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 19 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان عروس: 11 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي: 9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيها.

سعر كيلو البصل: 19 جنيها.